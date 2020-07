Myrka Dellanos desnudó sus piernas con un sexy short blanco

Alexa Dellanos, hija de la conductora de Al Rojo Vivo, no dudó en responder ante la sexy imagen de su mamá en un verde jardín

Myrka Dellanos está disfrutando su fin de semana con la naturaleza. En Instagram apareció en un bello jardín, y para su paseo vistió fresca, dejando sus piernas al desnudo con un par de shorts en blanco.

Junto a la imagen la conductora de Al Rojo Vivo escribió: “HOLA FINDE! 🌞 Que tal si disfrutamos en grande lo que tenemos? • HELLO WEEKEND! How about we enjoy what we have? • Que hacen hoy?”.

Su hija Alexa Dellanos no dudó en reaccionar ante la sexy imagen de su mamá con el siguiente texto: “So beautiful 💕”.

En la semana Myrka dijo extrañar mucho a su hija, a través de sus historias de Instagram, por eso ella no dejó el mensaje de su pequeña en visto y le respondió lo siguiente: “@alexadellanos I love you my princess!! 💕💕💕”.