“Ojalá estuvieras aquí”: San Jose Earthquakes dedica partido al “Maestro” Benjamín Galindo

El duelo de la noche del viernes entre Seattle Sounders y San Jose Earthqueakes fue dedicado por estos últimos a Benjamín Galindo, quien es parte del cuerpo técnico del club y fue operado de emergencia recientemente, razón por la que no pudo estar en Orlando para presenciar el partido.

Esto quedó de manifiesto previo al juego, cuando desde los vestidores el equipo mostró a través de redes sociales una camiseta con el apellido “Galindo” y el dorsal número 1 en una foto que el club acompañó con un emotivo mensaje.

“Ojalá estuvieras aquí. Lucharemos por ti”, publicó el equipo en sus redes sociales a unos minutos de arrancar el encuentro, que terminó 0-0 contra el campeón de la liga estadounidense.

Wish you were here, @bgalindo58.

We'll fight for you tonight. #MLSisBack | @intermedia_net pic.twitter.com/9VbCdfKD3N

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) July 11, 2020