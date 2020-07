4 ricas y económicas recetas con carne picada

View this post on Instagram

¡El INTERIOR de estas bolitas de PLÁTANO es simplemente DELICIOSO! 🍌 👤 PORCIONES: 4 📝 INGREDIENTES: – 3 cdas de aceite vegetal – 1 taza de cebolla picada – 1 cdita de ajo picado – 4 tazas de carne molida – 1 1/2 tazas de puré de tomate – suficiente sal y pimienta – 4 plátanos machos – 6 cdas de harina de trigo – al gusto de sal – suficiente aceite vegetal para freír Para servir: – suficiente lechuga picada – suficiente crema – suficiente queso fresco – suficiente cebolla morada – suficiente salsa verde PREPARACIÓN: 1. Para el relleno: calienta un sartén a fuego medio, agrega el aceite vegetal, la cebolla, el ajo y sofríe por 5 minutos. 2. Agrega la carne molida y cocina 10 minutos más. 3. Agrega el puré de tomate, sazona con sal y pimienta y tapa. Cocina 10 minutos y reserva. 4. Para los molotes: cocina el plátano en agua por 10 minutos, retira, pela y haz un puré. 5. Mezcla el puré de plátano con la harina y agrega la sal. 6. Para armar los molotes: toma dos cucharadas del puré y rellena con carne molida; cierra los molotes y fríe por 5 minutos. Retira. 7. Sirve con lechuga, crema, queso, cebolla morada y la salsa. Disfruta. • • • #kiwilimon #platanomacho #groundbeef #carnemolida #recetascaseras #cocinandoencasa #recetasfaciles #mexicanfood