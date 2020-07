Dos policías hispanos son asesinados en emboscada en Texas

Dos agentes de Policía fueron asesinados en McAllen, Texas, al ser emboscados cuando respondieron a un llamado por violencia doméstica.

Los agentes Edelmiro Garza, de 45 años, ay Ismael Chávez, de 39, fue baleados por Audon Ignacio Camarillo, de 23 años, cuando llegaron a una residencia de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con el reporte policial, Camarillo se escondió detrás de un auto cuando los uniformados llegaron. El hombre los baleó y después se quitó la vida.

