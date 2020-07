Sofía Reyes, la mexicana que conquistó Estados Unidos, aceptó su ego

"Creo que es importante vivir tu vida de la mano del ego"

El ego de Sofía Reyes, una de las cantantes mexicanas más globales del momento, se llama Úrsula.

No es su adversario, sino un compañero de vida con el que la estrella de éxitos como “R.I.P.”, “1, 2, 3” e “Idiota” ha aprendido a convivir y, cuando es necesario, a ignorar y hacer que se calle.

“Estoy aprendiendo mucho del ego. Va a estar ahí por siempre. Es aprender a reconocerlo. Tomé un curso de amor propio donde hablaron del ego y le puse nombre. Sé quién lo denota, cuándo sale, cómo me habla. Lo sigo conociendo. Creo que es importante vivir tu vida de la mano del ego”, dice en videollamada.

En los últimos tiempos, Sofía se ha zambullido hacia su interior, explorando dolores, como añejas depresiones, y reflexionando sobre la salud mental, tratando de hallar paz personal.

La cuarentena, que la enfrenta refugiada en su casa-estudio de Los Ángeles, lejos de su familia de Monterrey, la ha hecho mirar más, y mejor, hacia dentro.

Incluso, en redes sociales, la chica admirada por figuras como Jason Derulo, Rita Ora y Anitta inició una serie titulada Rincones de mi Casa, para charlar con sus fans de todo el mundo al respecto.

“En Estados Unidos se habla mucho de la salud mental, pero en Latinoamérica sigue siendo tabú el ir al psicólogo, el pedir ayuda, los temas de ansiedad y depresión.

“Estoy en una etapa en que he entendido muchas cosas que me han servido a mí. Estoy en el mejor momento de mi vida hasta ahora. Siento esta necesidad de compartir estas herramientas, esto que para mí es un tesoro”.

Su momento interior, la intérprete de 24 años lo proyecta al exterior y trata de que su música destile amor propio y fortaleza femenina.

Tal cosa sucede, por ejemplo, en sus más recientes canciones: “Whoppa”, al lado de Tinie y Farina, y “Cuando Estás Tú”, dueto con Piso 21.

“Lo interesante es cómo mencionar el tema de manera que no sea cursi, que no sea de: ‘Ámate a ti mismo’. ¡No! Pienso ‘¿cómo puedo hacer una canción de fiesta, que la gente quiera bailar y que el mensaje sea una semillita que se está plantando?’.

“Viene una canción, que creo que es mi siguiente sencillo, que habla tal cual así, que me tiene muy emocionada”, adelanta.

Devuelve cumplido a Bublé

Hace unas semanas, a propósito del lanzamiento del tema “Gotta Be Patient”, el crooner Michael Bublé se desvivió en elogios hacia Sofía, con quien cantó a distancia.

“Honestamente, me deslumbró. No bromeo. Me fascinó su voz, su fraseo, su estilo, cómo interpreta. Le llamé y le dije: ‘Ojalá volvamos a cantar juntos'”, dijo, entre otros piropos, el canadiense.

La mexicana dice que conocer al intérprete de “Feeling Good” fue uno de los puntos más altos no sólo de la cuarentena, sino de toda su carrera.

“Lo admiro muchísimo, para mí es Dios”, asegura Sofía, y revela que la colaboración sí se repetirá.

“Me encantaría hacer una balada gigante con él. Eso va, lo tenemos platicado. Lo que pasa es que no tenemos todavía la canción”.

ASÍ LO DIJO

“Todo va con el pasar más tiempo con uno mismo, conocerte más, aceptarte, curarte, sanarte, amarte. Creo que en esta cuarentena es el mejor momento”.

Sofía Reyes, cantante.

