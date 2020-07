“La Puma” de “Enemigo Íntimo” y su desconocida relación con “La Doña” María Félix

María del Carmen Félix tenía miedo a su apellido

María del Carmen Félix confiesa que en los inicios de su carrera le daba miedo que la gente supiera que era la sobrina nieta de María Félix; sin embargo, con el paso de los años y con su preparación como actriz, ella tiene la certeza de que se ha ganado cada personaje con su esfuerzo.

“No puedo negar que en algún momento me dio miedo, cuando estudiaba la carrera, de decir del apellido. De hecho, lo tenía yo muy escondido, salió a la luz después porque los periodistas preguntan “¿Félix, de Sonora?”.

“Haber tomado la decisión de formarme mucho en el teatro me dio unas tablas, que si bien o mal, a la gente puede gustarle tu trabajo o no, pero a mí me dio una seguridad de decir “soy actriz”.

“Ya ahora lo disfruto mucho. Creo que también el reto de afrontar personajes como éste, como “La Puma”, que me llevan a un polo totalmente opuesto a lo que es encarnar a María para mí, me afianza con mi ser actriz; digo, ¡ahí está!”.

La mexicana cuenta que en la segunda temporada de “Enemigo Íntimo” (Telemundo), su personaje de “La Puma” se mostrará más sensible.

“Vamos a ver una parte de “La Puma” mucho más emotiva, emocional. De ese universo de la fidelidad, de la lealtad, de la amistad, de estos valores que creo que tiene muy arraigados “La Puma”.

“Un look distinto porque ahora creció el cabellito y se modificó un poco el look, pero en cuanto al carácter y a la gama emotiva que ella presenta en esta segunda temporada, creo que es eso. Vamos a conocer más la filigrana de las emociones sensibles de “La Puma”.

Además, María reconoce el trabajo que ha hecho su compañera Fernanda Castillo en esta teleserie.

“No pude tener mejor partner (compañera) para crear este personaje. Es una compañera actriz muy generosa, de esos que uno agradece tener en el set, porque si tu escena es pequeña, con ella se vuelve enorme, porque ella me da, yo le doy y estamos ahí las dos.

“Ha crecido mucho la amistad. El encuentro fuera en este año que (no grabamos) la fui a ver al teatro, ella me ha ido a ver a mí, hemos conservado una amistad, que eso evidentemente se refleja en pantalla: la complicidad”.

