VIDEO: Alan Pulido noqueó a un rival de un balonazo en la cara

En el regreso del Sporting Kansas City tras el parón por la pandemia, Alan Pulido, su jugador franquicia lució bien, pese a la derrota de 1-2 contra Minnesota United. El mexicano dio de qué hablar, ya que con una muestra de gran talento inició la jugada que terminó con el gol que le daba la ventaja momentánea su equipo.

That turn from @alanpulido … 😳

Poco antes, al minuto 20 del encuentro (al 2:10 en el video) el mexicano ya se había dado a notar, al cobrar un tiro libre que no consiguió superar la barrera, pero que con su potencia dejó tendido en el césped al rival que detuvo el riflazo con el rostro.

Después de varios segundos, el cuerpo médico ingresó a la cancha al ver que José Aja, el defensor uruguayo afectado, no lograba reincorporarse. Por fortuna, todo quedó en anécdota y minutos después el futbolista se reintegró al partido.

En el tiempo complementario del encuentro, el Minnesota United logró dar la voltereta, cuando al 92′ provocó un autogol y al 95′ Kevin Molino culminó la obra al sellar el 2-1 y conseguir el liderato del grupo D tras la primera jornada en el MLS is Back.

stats on stats on stats from last night… pic.twitter.com/xxpA7q4QrC

— Minnesota United FC (@MNUFC) July 13, 2020