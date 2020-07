Bárbara Mori reveló tristes detalles de su infancia con un papá alcohólico

Tuvo que irse de su casa junto a su hermana

Aunque tiene una trayectoria artística de más de dos décadas, Bárbara Mori asegura que el camino no ha sido nada fácil y que a lo largo de este tiempo se ha tenido que enfrentar a varios demonios con tal de conseguir lo que la haga feliz, y hoy por hoy afirma que está sumamente contenta de ver cómo le ha resultado todo.

La uruguaya realizó un video en vivo con Marimar Vega en el que le confesó que desde que era niña su vida era un tormento, pues su madre la abandonó y su padre era una persona alcohólica, pero desde ese momento ella quiso tomar las riendas de su vida, y cada vez que la pone en tela de juicio le sorprende lo que sucede como consecuencia.

“Tanto en mi vida personal como en mi carrera he tomado muchas decisiones y eso es algo muy importante para mí. Cuando era joven decidí salirme de mi casa junto con mi hermana porque mi papá siempre estaba tomado, después me separé del padre de mi hijo porque me di cuenta de que no era feliz, me ofrecieron dos telenovelas al mismo tiempo y aunque en una era la protagonista me quedé con la otra y pude estar junto a grandes íconos de la televisión. Lo que sí te puedo asegurar es que cada vez que voy a tomar una decisión el mundo se me abre completito”, dijo Bárbara.

Por su parte, Marimar le preguntó que cómo es que ha logrado construir un amor a sí misma tan sólido, a lo que la actriz respondió que con el paso de los años ha analizado su historia, perdonado a las personas que en algún momento de su vida le hicieron un daño y agradecerles por los momentos positivos y así ha encontrado un estado de paz.

Sigue leyendo