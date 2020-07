Escándalo: tres fraternidades universitarias de Nueva York suspendidas por agresiones sexuales

Tres fraternidades en la Universidad Stony Brook de Nueva York han sido suspendidas en espera de una investigación sobre agresión sexual y acusaciones de abusos contra estudiantes novatos.

La universidad ubicada en Long Island anunció que Kappa Sigma, Sigma Beta Rho y Tau Kappa Epsilon fueron suspendidas temporalmente tras las acusaciones presentadas a fines de junio.

Ocho estudiantes acusaron de agresión sexual a cinco miembros actuales de las fraternidades y a tres ex alumnos, y detallaron sus denuncias en Instagram y Twitter, según The Statesman, el periódico del campus que informó por primera vez las suspensiones.

La universidad, en su anuncio, dijo que es política de la escuela suspender las organizaciones si están siendo investigadas activamente.

“Esto es consistente con nuestro proceso, ya que la agresión sexual y las novatadas no tienen lugar en los campus universitarios o en nuestra sociedad”, decía el aviso.

Cuando se denunciaron las acusaciones se creó una cuenta de Instagram llamada @voicesofsb como una plataforma anónima para que los estudiantes de Stony Brook compartan sus experiencias con la agresión sexual.

Hasta el jueves por la noche, casi 20 estudiantes habían contado sus experiencias y se habían creado otras cuentas con la misma finalidad: @voicesofqhss y @shareyourstorybing

El creador no identificado de la primera cuenta de Instagram le dijo a The Statesman que el perfil se lanzó como una forma de crear conciencia en un entorno seguro.

“Mi amiga encontró consuelo al compartir su historia conmigo”, dijo. “Quería ayudar a más personas a sentir la misma comodidad dándoles una plataforma segura donde pudieran compartir su historia sin temor a exponerse” públicamente.

In a series of social media posts on Instagram and Twitter, the victims detailed separate incidents in which the accused sexually assaulted them. Some victims also claim inaction by the Title IX and Student Engagement and Activities offices. https://t.co/G5APys2Vp1

— The Statesman (@sbstatesman) July 10, 2020