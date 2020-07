Pasajeros de zonas de alto contagio se exponen a multa de $2 mil dólares en Nueva York

Los viajeros que lleguen por aire a Nueva York desde los 19 estados que experimentaron un aumento en los casos de coronavirus tendrán que completar un formulario de identificación especial al aterrizar, o de lo contrario enfrentarán una multa de $2 mil dólares.

La lista actualizada incluye al momento: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Kansas, Luisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Nevada, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Utah.

“Hemos realizado una cuarentena para los estados de infección de mayor riesgo, sabemos que ha habido casos de incumplimiento. El incumplimiento puede provocar brotes”, recalcó el gobernador Andrew Cuomo durante una sesión informativa en Manhattan ayer.

“Vamos a hacer que el Departamento de Salud emita una orden de emergencia hoy (lunes) que obligará a los viajeros de otros estados que estén en cuarentena a proporcionar un formulario de ubicación antes de salir del aeropuerto”.

La orden sigue a un brote durante el fin de semana en el condado Rensselaer, en el norte de NY, luego de que un pico COVID-19 se vinculara con viajeros llegados de Georgia.

Las aerolíneas entregarán el formulario a bordo. También estará disponible en internet. “Tienes que llenarlo electrónicamente o (…) en el papel en el avión”, explicó Cuomo, citado por New York Post.

“Debes entregar a los funcionarios tu formulario que indique de dónde vienes y a dónde vas antes de salir del aeropuerto. Se aplicará en todos los aeropuertos del estado de Nueva York (…) Si sales del aeropuerto sin proporcionar la información, recibirás una citación inmediata con una multa de $2 mil dólares”.

“También puedes ser llevado a una audiencia y se ordenará completar la cuarentena obligatoria. ¿Okey?”, agregó Cuomo retóricamente.

Cuomo y sus colegas del aérea triestatal anunciaron desde junio que los viajeros que llegan a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut deben completar una orden de cuarentena de 14 días si vienen de estados que ven un aumento en los casos del virus. La lista de esas zonas se ha ampliando progresivamente.

El viernes Cuomo reconoció que Nueva York verá inevitablemente otro aumento en los casos de coronavirus debido al auge en muchos estados del sur y oeste, admitiendo que la cuarentena que se impuso a los visitantes de esas zonas críticas no podrá detenerlo.

