Descubren extraña tortuga con cara de águila y cola de cocodrilo

Un ciudadano de Yunnan, China, encontró un extraño reptil en un arroyo y desconcertó a las redes por su apariencia. Su cuerpo parecía el de una tortuga, su cara poseía un pico como de águila y extrañamente tenía una cola similar a la de un cocodrilo.

Fue tal la sorpresa que el hombre llamó a la policía forestal y estos se encargaron de trasladar el animal a la estación de rescate de vida silvestre local. Desde allí confirmaron que se trataba de una especie de tortuga cabezona llamada científicamente “Platysternon megacephalum”.

Villager finds a turtle with an eagle-like mouth and crocodile tail https://t.co/5u1gKXp1xc pic.twitter.com/v0X8CSjZfE

— CGTN (@CGTNOfficial) July 10, 2020