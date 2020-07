Ivanka Trump desata críticas, burlas y memes tras promover lata de frijoles negros de Goya

La Primera Hija provoca polémica por campaña y viola reglas de ética

A la polémica de productos Goya se sumó la primera hija Ivanka Trump al presumir una lata de frijoles negros de esa marca y utilizar su conocido eslogan en inglés y español.

“Si es goya, tiene que se bueno”, escribió la también asesora del presidente Donald Trump.

Esto luego de que dueño y CEO de la compañía, Robert Unanue, apoyara al presidente públicamente y desatara una boicot contra su compañía.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020

A Ivanka no le ha ido nada bien en redes sociales, donde ha recibido decenas de críticas, además de que grupos de ética en el Gobierno advierten de violaciones por promover un producto comercial.

“Esto lo tiene todo: la familia Trump, que usa la oficina oficial para promover un negocio privado, recompensando a los aliados políticos con la ayuda comercial de la Casa Blanca”, acusó Noah Bookbinder, director ejecutivo de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington. “Tanta corrupción en una publicación y, probablemente, una violación a las reglas de ética”.

This one's got everything: the Trump family, using official office to promote a private business, rewarding political allies with business help from the White House. So much corruption in one post, and likely a violation of ethics rules.https://t.co/4mUoxeEA1I — Noah Bookbinder (@NoahBookbinder) July 15, 2020

Además de las posibles violaciones de ética, la exmodelo desató burlas entre usuarios, algunos de los cuales cambiaron la lata de frijoles por otros productos, como libros que revelan las intrigas y violaciones de la Administración Trump, incluido el de la sobrina del mandatario Mary Trump.

I was bored. This was too easy.

And to be clear, there is no Ivanka Trump Book Club. #Goya pic.twitter.com/9pXccgYnAp — piercedear (@PWhitneyGill) July 15, 2020

Otros le recordaron a Ivanka el encierro en jaulas de niños inmigrantes, la mayoría de ellos hispanos.

Otro usuario puso un “troll” con el rostro del presidente.

Un tuitero cambió el rostro de Ivanka por el de la lata.

If it’s Ivanka, it has to be bad.

Si es Ivanka, tiene que ser mala.

– Goya pic.twitter.com/uaLldXlOYx — Chris Middleton (@actuallychris) July 15, 2020

Algunos usuarios incluso fueron más agresivos colocando dildos en lugar del producto de Goya.

La imagen de la Primera Hija se volvió viral y ha sumado más de 200,000 comentarios y retuits.