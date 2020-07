La tragedia de John Travolta: el cáncer le arrebató a sus dos amores

Sus pérdidas han marcado su vida

Décadas antes de perder a su esposa Kelly Preston por cáncer de seno, John Travolta lloraba a su novia Diana Hyland, quien murió de la misma enfermedad.

El domingo, Preston murió a los 57 años luego de una batalla secreta de dos años contra el cáncer de seno.

“Ella peleó valientemente con el amor y el apoyo de muchos”, dijo Travolta, de 66 años, en Instagram , y agregó que “su amor y su vida siempre serán recordados”, reportó People.

Hace más de 40 años, el actor de Pulp Fiction perdió a su novia en ese momento, Hyland, por cáncer de mama en 1977 cuando ella tenía 41 años y él 23.

Hyland era una actriz conocida por sus papeles en Burke’s Law (1965) y Smoky (1966), y por protagonizar junto a Travolta su madre en The Boy in the Plastic Bubble de 1976.

Ella se había sometido a una mastectomía dos años antes de su muerte, dijo Travolta a People en junio de 1977, y agregó que Hyland no sabía que iba a morir con seguridad hasta dos semanas antes.

“Y cuando la conocí, existía la posibilidad de que nunca ocurriera”, dijo en ese momento.

En medio de la producción de Saturday Night Fever, Travolta voló a casa a Los Ángeles cuando la salud de Hyland disminuyó drásticamente. Dijo que estaba con ella cuando ella murió, y recordó que “sintió que le faltaba el aliento”.

“Le di una gran alegría los últimos meses de su vida”, dijo. “Siempre siento que ella está conmigo, quiero decir, sus intenciones son. Diana siempre quiso el mundo para mí de todas las formas posibles”.

Llorando a Hyland en 1977, el actor dijo que “nunca había estado más enamorado de nadie en mi vida”.

Sigue leyendo