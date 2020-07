Ricardo Montaner de luto: momentos antes de conducir “La Voz” recibió terrible noticia

"Era mi segundo papá"

La noche del martes se llevó a cabo el segundo programa de knockouts de la nueva temporada de “La Voz México” y aunque los cuatro coaches vivieron enormes emociones al ver a tres de sus concursantes enfrentarse para ver quién permanece en la competencia, para Ricardo Montaner el duelo fue mucho más significativo, ya que minutos antes le informaron del fallecimiento de alguien muy importante para él.

Tras concluir en enfrentamiento, el cantante les dio la noticia a sus pupilos y les dio a entender que desde que decidieron estar en su equipo él se comprometió volverse el padrino de todos ellos y velar por sus carreras artísticas tal y como sucedió con quien había perdido la vida ese día y que pudo ser testigo de su triunfo en la música.

“Algo me sucedió un minuto antes que ustedes entraran, es algo que tiene que ver conmigo y con mi familia. El knockout de ustedes me emocionó particularmente porque una persona muy cercana a mí se fue al cielo hace escasos 30 minutos. Era mi segundo papá, alguien que me crió con mucho amor: mi padrino”, dijo Ricardo.

Para finalizar, el intérprete de temas como “Me Va A Extrañar” y “La Cima Del Cielo” se puso a recordar cómo el fallecido tuvo la oportunidad de disfrutar por muchos años de su etapa artística y apoyarlo en cada uno de sus proyectos profesionales, pues su papá murió cuando apenas comenzaba a darse a la fama hace poco más de una década.

Sigue leyendo