Ser contados en tiempos de pandemia

Las estadísticas estatales determinan la construcción de hospitales y la distribución de fondos para California

¿Existen suficientes hospitales en California? ¿Y en el condado en el que vivo? ¿Tengo seguro médico en caso de contagiarme el coronavirus? ¿Existen programas o servicios que puedan ayudar a mi familia?

La pandemia de coronavirus ha creado nuevas preocupaciones y prioridades entre los miembros de la comunidad, como por ejemplo la existencia de suficientes camas en los hospitales; a la vez que ha reavivado otras ya existentes, como la necesidad de tener acceso médico y poder proveer cobertura médica para la familia.

Las decisiones de construir nuevos hospitales o expandir hospitales ya existentes y de ofrecer servicios médicos a aquellos hogares de menores recursos, entre muchas otras, se basan en la información demográfica recabada por la Oficina del Censo cada 10 años.

Lejos de ser un impedimento, la pandemia de COVID-19 ha sido un recordatorio y un motivo más para responder al cuestionario del Censo. Hoy más que nunca es importante y necesario participar y ser contados.

“Si bien la situación actual (de la pandemia de) COVID-19 puede hacer difícil pensar en el futuro, el censo de cada década que cuenta a todos los que viven en los Estados Unidos es exactamente lo que permite a los gobiernos y a las comunidades planificar este tipo de crisis “, indicó Steven Dillingham, director de la Oficina del Censo en un la página de la internet. “Por eso es tan importante responder al censo 2020 tan pronto como sea posible”.

Los fondos destinados a hospitales, clínicas médicas, programas como Medicaid (Medi-Cal) o Medicare, así como a programas de acceso al cuidado de la salud para familias de bajos ingresos, entre muchos otros, utilizan la información recabada durante el conteo nacional.

Los datos obtenidos este año serán considerados a lo largo de esta década a la hora de tomar todo tipo de decisiones. Cuando miembros de un grupo demográfico determinado no participan en el conteo, no “existen”, esto es no son considerados por los próximos 10 años. Como resultado, la comunidad a la que pertenecen puede dejar de recibir fondos para subvencionar servicios y recursos que benefician a sus miembros.

Responder es simple y solo lleva 10 minutos hacerlo. Es posible responder por correo postal, teléfono o a través de la internet. Aquellos hogares que no respondan de cualquiera de estas maneras, recibirán la visita de un enumerador de la Oficina del Censo que los asistirá para poder responder al cuestionario.

California en detalle

La Oficina del Censo no solo recaba datos, sino que también comparte en su sitio información demográfica y económica detallada de los condados de California y el resto de los estados alrededor del país.

Las personas interesadas en conocer el impacto del COVID-19 en California o más específicamente en su condado en particular, pueden visitar el sitio https://covid19.census.gov/

Compartimos algunos de los hallazgos locales de la Oficina del Censo:

Hasta el momento el 63.3 por ciento de los californianos ha participado en el conteo del censo (9,600,000), de los cuales el 52.8 por ciento respondió al cuestionario por interne t. Esto comparado con el índice de respuesta nacional que hasta el momento es del 62.1 por ciento

de los californianos ha participado en el conteo del censo (9,600,000), de los cuales el t. Esto comparado con el índice de respuesta nacional que hasta el momento es del 62.1 por ciento California es hogar de 39,148,760 residentes.

residentes. La cantidad de integrantes promedio en cada uno de los 12,965,435 hogares del estado es de casi 3 personas (2.96) y la edad promedio de los residentes de 36 años de edad. El 85.1 por ciento de los californianos tienen acceso a la internet.

hogares del estado es de casi 3 personas (2.96) y la edad promedio de los residentes de 36 años de edad. El 85.1 por ciento de los californianos tienen acceso a la internet. Entre las poblaciones de mayor riesgo en el estado , 3,039,974 hogares son de personas con desafíos físicos o mentales. Al mismo tiempo, en 1,203,531 hogares californianos viven personas solas mayores de 65 años.

, 3,039,974 hogares son de personas con desafíos físicos o mentales. Al mismo tiempo, en 1,203,531 hogares californianos viven personas solas mayores de 65 años. En California, 939,034 hogares no tienen auto.

El estado dorado alberga 1,706,075 hogares que viven bajo el nivel de pobreza y 1,184,714 hogares que reciben Asistencia Nutricional o SNAP (estampillas de comida).

y 1,184,714 hogares que reciben Asistencia Nutricional o SNAP (estampillas de comida). Un total de 10,529,621 hogares californianos hablan español. Entre ellos 2,258,167 son niños de entre 5 y 17 años de edad; 7,397,212 tienen entre 18 y 64 años y 874,242 son mayores de 65 años de edad.

Algunos programas que utilizan estadísticas del Censo para la distribución de fondos:

Medicare y Medicaid (Medi-Cal)

Programa de asistencia nutricional o SNAP (conocido anteriormente como estampillas de comida)

Programa nacional de almuerzos escolares.

Programa de seguro medico para niños de bajos ingresos (CHIP)

Para más información sobre el conteo nacional de la década, o para responder al cuestionario, puedes visitar la página en español: https://2020census.gov/es.html