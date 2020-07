Susana Rentería, la fantasía de Arath de la Torre en “Simón dice”, se muestra en otro de sus sexys microbikinis

Desde hace algunas semanas la actriz da tips de belleza y salud en su nueva cuenta de Instagram

Susana Rentería continúa en Acapulco, y desde ahí publica las sensuales fotos que cada día le dan más fans en sus redes sociales. Ahora, la actriz del programa de comedia “Simón dice” (en el que comparte créditos con Arath de la Torre y Nora Salinas) compartió unas imágenes en las que presume su perfecto bronceado usando un microbikini.

Susana acompañó una de las fotos con un mensaje acerca de que no utilizó filtros para mostrar su figura: “Los filtros se ven increíbles y ya me hice adicta 👀 pero mostrar tu piel sin filtros también es importante 🤍 No tengo la piel perfecta … me salen granos y tengo estrías en mis pompis y ??? Ahí les dejo una bella foto con mis estrías 🤍”.

Hace algunas semanas Susana Rentería estrenó su segunda cuenta en Instagram, en la que se dedica a promocionar productos, dar tips de belleza y salud; además, ha reactivado ya sus boutiques, en las que ella misma funge como modelo de las prendas.

Jimena Sánchez presume sus caderas en una selfie tomada desde el baño

En el bosque, la hija de Lupillo Rivera luce su retaguardia con un bikini de animal print

Con muy buen ánimo, Danna Paola baila sensualmente en la cocina