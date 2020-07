Trump sorprende con foto para promover productos Goya desde la Casa Blanca

El presidente Donald Trump se sumó a su hija Ivanka Trump en la promoción de productos Goya y lo hizo en grande al colocar cinco productos de esa empresa sobre el escritorio de la Oficina Oval.

La polémica sobre productos Goya comenzó la semana pasada, cuando el dueño y CEO de la compañía, Robert Unanue, apoyara al presidente públicamente y desatara un boicot contra sus productos.

Este martes, la primera hija Ivanka Trump publicó una imagen mostrando como modelo una lata de frijoles negros de esa marca y utilizar su conocido eslogan en inglés y español.

“Si es goya, tiene que se bueno”, escribió en Twitter, desatando críticas y cuestionamientos sobre asuntos de ética.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020