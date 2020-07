Usar cubrebocas no limita el consumo de oxígeno ni causa hipoxia

Una gran cantidad de publicaciones en redes sociales están brindando información que podría confundirte

Debido a la alza en los casos de coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y funcionarios de la Casa Blanca está recomendado usar mascarillas o cubrebocas para evitar la propagación de la COVID-19, especialmente en lugares donde es difícil mantener la distancia social.

Sin embargo, el uso de mascarillas se ha convertido en algo controvertido y algunos políticos han ofrecido a sus seguidores información errónea sobre la eficacia de su uso. Un post en Facebook que ha sido dado de baja afirmaba que “el uso de una máscara durante periodos prolongados de tiempo puede reducir drásticamente los niveles de oxígeno y producir toxicidad por respirar dióxido de carbono“.

Otro meme que se volvió viral , y que es falso, muestra a tres personas usando mascarillas mientras caminan por la playa que afirma que el uso de la mascarilla “reduce el oxígeno hasta en un 60%” y”aumenta el riesgo de envenenamiento por CO2″.

¿Las mascarillas reducen los niveles de oxígeno?

Según la FDA, existen dos tipos principales de mascarillas, las N95 y las mascarillas quirúrgicas en donde ambas han sido probadas para resistir fluidos y su eficiencia en la filtración.

Las mascarillas N95 son más ajustadas y efectivas pero inhibe la respiración del usuario si se usan durante un período de tiempo prolongado. Estas mascarillas permiten que el aire entre y salga mientras que las funciones respiratorias sean normales limitando la liberación de pequeñas gotas respiratorias. Por su parte las mascarillas quirúrgicas, que son desechables y las mascarillas de telas son más cómodas y la sensación de falta de oxígeno es menor.

Tanto cirujanos como científicos y hasta trabajadores han utilizado ambos tipos de mascarillas faciales durante periodos de tiempo prolongados. Ni la Organización Mundial de la Salud ni los CDC han emitido advertencias que sugieran que el uso de mascarillas resultaría en una peligrosa reducción de oxígeno en las personas que los usan. La solicitud que sí han realizado los CDC a la población, es que reserve las mascarillas N95 para los trabajadores de la salud para evitar su escasez.

A pesar de la eficacia probada de la filtración que proporcionan las mascarillas N95, las investigaciones sugieren que las mascarillas pueden inhibir la respiración de quien las usa durante largos periodos de tiempo, especialmente cuando se tiene una enfermedad respiratoria.

Los CDC han recomendado que en el caso de los niños, de las personas con discapacidad o de las personas inconscientes se utilicen mascarillas de tela para permitir mayor comodidad.

¿Una mascarilla te causará hipoxia?

El nivel de entrada de oxígeno reducido puede provocar hipotermia, una condición en donde existe un nivel bajo de oxígenos en las arterias o hipoxia, una condición en la que el suministro de oxígeno en los tejidos es insuficiente.

Un nivel se entrada de oxígeno es considerado saludable si circula en la sangre entre un 95 y 100%. Si los niveles se encuentran debajo del 90% es considerado bajo según la Clínica Mayo.

Debes estar tranquilo al utilizar una mascarilla ya que no te dará hipoxia por usarla. Una gran cantidad de post en redes sociales afirma lo contrario. “La sensación de falta de aire debido al uso de una mascarilla se debe a que la mayoría de las personas no están acostumbrados a utilizarlas y como tal no causará ningún tipo de hipoxia“, afirmó el doctor Daniel Pahua Díaz, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una entrevista que le realizó el portal Animal Político en el mes de mayo.

Las mascarillas no aumentan los niveles de toxicidad

La toxicidad por dióxido de carbono, o hipercapnia, es una condición que resulta del exceso de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo, que puede ser causado por la respiración de dióxido de carbono exhalado.

Otra de las publicaciones que se volvió viral afirmaba que las “mascarillas bloquean la exhalación de dióxido de carbono que respiras destruyendo el tejido pulmonar”, la publicación sugiere que el uso de las mascarillas aumenta la posibilidad de envenenamiento por dióxido de carbono, lo cual es falso.

Las mascarillas son porosas, lo que permite a las personas que las usan contar con una respiración normal. Por si fuera poco la población en general no utiliza las mascarillas o cubrebocas por periodos de tiempo prolongado, lo que hace poco probable que se produzca una acumulación peligrosa de bióxido de carbono (CO2),

Los CDC dijeron a la agencia Reuters que “la acumulación de niveles de C02 que se llega acumular en las mascarillas es tolerable para las personas que las utilizan, por lo que es poco probable que el uso de una mascarilla cause hipercapnia”.

Las afirmaciones que circulan en redes sociales sin ninguna fuente o confirmación oficial las hacen parcialmente falsas ya que no existen pruebas que afirmen que llevar mascarillas durante un tiempo prolongado una persona podría está en riesgo o perder la vida por hipoxemia, hipercapnia o falta de oxígeno.

En caso de tener algún problema de salud o sentir alguna sensación que te impida respirar al usar una mascarilla, es importante que te pongas en contacto con tu médico o autoridad sanitaria que te darán mayor orientación para protegerte durante la pandemia de coronavirus.

