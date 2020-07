Video graba salvaje golpiza de policía a pasajero en el Metro de Nueva York, pero fiscal culpa a la víctima

Un video de cámara corporal de NYPD captó una fuerte golpiza de un oficial contra un hombre sin hogar, dentro de un vagón y en el andén del Metro, pero el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, está acusando de agresión grave a la víctima, denunció el portal The City.

Supuestamente todo comenzó cuando el oficial acusó a Joseph T -pidió no publicar su apellido porque teme represalias- de ocupar más de un asiento en un tren subterráneo casi vacío en Manhattan, poco antes del cierre nocturno del Metro la madrugada del 25 de mayo.

Según el fiscal Vance, Joseph pateó la mano del oficial afroamericano Shimul Saha mientras él intentaba esposarlo en la plataforma de la estación 51st en Midtown East. El cargo de “agresión grave” contempla hasta siete años de prisión.

Esa noche, el hombre blanco de 30 años, estilista desempleado, había dejado un refugio para personas sin hogar en Manhattan, cargando sus pertenencias en unas bolsas.

Alrededor de las 12:30 a.m., según la denuncia penal, la policía se acercó a Joseph porque estaba “ocupando más de un asiento” en un tren de la línea 6 casi vacío, muestra el video obtenido por la Sociedad de Asistencia Legal (Legal Aid Society).

Entonces Joseph salió y se mudó al siguiente vagón. La policía lo siguió. La víctima dijo que no entendía por qué le ordenaban que saliera nuevamente y se negó a hacerlo.

“No puedes arrestarme por no querer bajar del tren”, dijo Joseph mientras dos oficiales de policía le dicen que estaba deteniendo a otros pasajeros. Luego lo golpean, le lanzan un líquido en la cara y él cae de nuevo al suelo, perdiendo sus lentes. Además, sus pertenencias fueron pateadas.

“Sentí que se me iba a caer el corazón”, narró Joseph todavía conmocionado a The City en una entrevista este fin de semana. Y se pregunta aún si la policía se le acercó en un caso de identidad equivocada. “Siento que alguien más hizo algo y se parece a mí y estoy teniendo las repercusiones”, dijo.

En la lectura de cargos al día siguiente, el 26 de mayo, los fiscales argumentaron que él “respondió a [la policía] con violencia”.

“Estamos revisando las imágenes y continuando investigando todos los aspectos de esta interacción”, escribió Caitlyn Fowles, portavoz del fiscal Vance, en un correo electrónico el lunes 13 de julio. La policía de Nueva York no respondió a una solicitud de comentarios.

La Sociedad de Asistencia Legal, que representa a Joseph, está pidiendo que se retiren los cargos en su contra y que se despida a los agentes involucrados en el incidente.

“El brutal ataque a Joseph por parte de estos oficiales es a la vez inconcebible y completamente indefendible”, dijo la abogada Edda Ness.

