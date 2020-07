Alan Tacher rompe el silencio luego de dar positivo de COVID-19: “No se algo fácil”

Preocupados y conmovidos por estar aislados de sus hijos, el presentador y su esposa hablan en 'Despierta América'

Tal como te lo contamos en primicia, Alan Tacher y su esposa, Cristy Bernal tienen coronavirus, y en un hecho sin precedentes en la televisión hispana en Estados Unidos, este jueves ‘Despierta América’ se hizo con los presentadores y colaboradores desde su casa cumpliendo la cuarentena.

Dicen que cuando en una familia hay verdadero amor, las dificultades los fortalece y los une… Ese es el ejemplo que esta mañana demostró el equipo de ‘Despierta América’, pues como te dijimos con el positivo de Alan Tacher todo el equipo (talento, productores, técnicos, maquilistas y empleados) está en cuarentena. Sin embargo, y aunque les tocó hacer el show desde sus hogares, fue uno de los programas más dinámicos, informativo, con contenido original y sobre todo transmitiendo seguridad y amor.

Desde que comenzó Satcha Pretto, Francisca Lachapel, Raúl González y Carlos Calderón compartieron la noticia de que Alan y su esposa era COVID-19 positivos y que Karla Martínez, quien aun no tiene diagnóstico, estaba ausente porque estaba indispuesta. También prometieron que el propio Tacher contaría todo lo que estaba viviendo.

En el segmento del doctor Juan Rivera y acompañado con el doctor Marlow Hernández, Alan y Cristy contaron todo.

“Han sido fundamentales tanto el doctor Juan como el doctor Marlow para salir de esta situación que no nos esperábamos. No sabemos dónde nos contagiamos, quizás en algún restaurante donde hemos ido, pero nosotros nos cuidamos mucho”, comenzó explicando Alan quien confesó que justamente los doctores del show están siendo pieza fundamental en el proceso.

Sobre los síntomas, Alan explicó que durante esta cuarentena varias veces había sentido dolor de garganta y falta de aire, pero que fue el fin de semana en donde los síntomas los llevaron a querer salir de dudas.

“Todo el tiempo uno está pensando que está enfermo, nos pasó por la mente pero nos reíamos”, agrega Cristy.

“El sábado tomamos la precaución de hacernos la prueba, incluso cuando fuimos al laboratorio hasta el médico nos dijo que no creía porque nos veía bien… Nos preocupamos el lunes porque Cristy ha perdido el olfato y el gusto, a mí me ha dolido la cabeza”, explicó Alan mientras a su esposa se la vio comenzando a emocionarse.

La angustia visible de ella no tiene tanto que ver con la enfermedad, sino con sus pequeños hijos Michelle y Lian, quienes reclaman ver y estar con su mamá.

“Estamos aislados de nuestros hijos, están con la nana… Los mayores ya se están haciendo la prueba el día de hoy a ver qué sucede, ellos no tienen ningún síntoma”, explicó Alan mientras Cristy intenta contener las lágrimas.

Tanto Alan como Cristy dicen que actualmente tienen síntomas leves o soportables, pero que el miedo es que esto se salga en cualquier momento de control, ya que lo que sienten cambian todo el tiempo.

“Se siente bien raro el cuerpo, cambian los síntomas todos los días, no es algo fácil, no nos lo tomemos a la ligera, esto no es un juego… Cristy se ha tomado cierto medicamentos que tiene que ver con el olfato, ojalá que salgamos bien de todo esto. Es complicado estar en una casa cuando tienes niños. No se te va de la mente que esto se te puede salir de las manos y hay que estar preparados”, confesó Alan.

La pareja dice que están minuto a minuto pendiente uno del otro, y que en 15 días volverán a repetirse los estudios con la esperanza de que ya les de negativo.

Al final de la entrevista, el doctor Juan Rivera, que se ha convertido en una especie de superhéroe de los televidentes y del propio equipo, les llevó tranquilidad diciéndoles que los entendía como papá, pero que estuvieran tranquilos porque no estaban solos, que tenían ese equipo de doctores para ellos y la familia extendida que es la familia de ‘Despierta América’.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA: