Briggitte Bozzo de “Silvana sin lana” de Telemundo muestra tremenda cicatriz tras reducción de busto

La joven de 18 años explicó las razones para operarse

Briggitte Bozzo entró a la lista de famosas que por salud recurren a la reducción quirúrgica de mamas.

La actriz que saltó a la fama como “Lupita” en “Silvana sin lana” de Telemundo, compartió con sus seguidores las secuelas de la operación.

“Ya me siento un poco mejor. No estoy ahorita fajada ni nada porque metieron a lavar todo y ahorita me lo van a volver a poner. No puedo hacer muchos movimientos ni hacer movimientos bruscos pero ya me siento mucho mejor”, explicó la joven de 18 años.

“Voy cicatrizando bastante bien. Estoy haciendo todo lo que el doctor me ha dicho. Lleva su tiempo que la piel se cierre bien y cicatrice bien. Ahí voy”, agregó en un video en Instagram.

Así como otras famosas, Briggitte antepuso su salud en la decisión.

“Me hicieron una reducción de busto porque me estaba causando una escoliosis y me estaba lastimando mucho la espalda, entonces me tuvieron que hacer una reducción”, había contado con antelación.

