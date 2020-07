Cerca de 100 científicos piden a voluntarios exponerse a la COVID-19 para realizar pruebas de vacunas

La petición incluye 15 premios Nobel y tiene el objetivo de probar que las vacunas funcionan

Más de 100 científicos, incluyendo 15 premios Nobel, están solicitando que voluntarios sanos se expongan al coronavirus para ver si las vacunas contra la COVID-19 funcionan.

Los científicos firmaron el miércoles una carta abierta al Dr. Francis Collins, jefe de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, pidiendo “pruebas de desafío” en humanos que, según ellos, podrían “acelerar enormemente” el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19.

Las pruebas de desafío exponen intencionalmente a voluntarios sanos a un organismo que provoca una enfermedad infecciosa, en este caso el nuevo coronavirus, para determinar si la vacuna es efectiva.

“Si las pruebas de desafío pueden acelerar de forma segura y eficaz el proceso de desarrollo de una vacuna, entonces existe una presunción formidable a favor de su uso, que requeriría una justificación ética muy convincente para superarla”, afirma la carta publicada por 1 Day Sooner, una organización que aboga por las pruebas de desafío. La misiva también está firmada por más de 2 mil voluntarios.

Los científicos firmantes dijeron que los ensayos de pruebas de desafío en humanos pueden proporcionar información de una manera más rápida que los ensayos convencionales que tardan más tiempo.

En una carta firmada en abril por 35 legisladores que apoyan el movimiento. Los integrantes de la Cámara de Representantes pidieron a los reguladores considerar la posibilidad de permitir que los voluntarios infectados con el coronavirus aceleren las pruebas de la vacuna.

En la actualidad más de un centenar de vacunas candidatas ya están en desarrollo en todo el mundo y 23 de ellas son candidatas a la fase de evaluación clínica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte un artículo publicado este mes en New England Journal of Medicine, integrantes de los NIH que participan en una iniciativa para la aceleración de vacunas y tratamientos contra la COVID-19 dijeron que las pruebas de desafío no acelerarán el desarrollo de una eventual inmunización.

La OMS advierte que tales procedimientos no aplican para todas las enfermedades, especialmente para aquellas que cuentan con una tasa de letalidad alta. El Dr Collins ha dicho que las pruebas de desafío están “sobre la mesa para su discusión, no para empezar a diseñar un plan”.

Las directrices de la OMS mencionan que las pruebas de desafío en seres humanos son éticos cuando cumplen ciertos criterios. Los expertos señalaron que deben existir protecciones, entre ellas que los participantes sean relativamente jóvenes y gocen de buena salud y que se les proporcione la atención médica de la más alta calidad con una vigilancia frecuente.

