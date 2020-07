Cortan un tronco por la mitad y aseguran haber encontrado imagen de Jesucristo

El pasado jueves 9 de junio, unos hombres se encontraban talando árboles de sauce en Itaquiraí, un municipio perteneciente al estado brasileño de Mato Grosso do Sul, cuando de repente, se encontraron con algo extraordinario “escondido” al interior de uno de los troncos.

Odimar Souza, quien se encarga de coordinar la tala de árboles en las avenidas de dicha ciudad, explicó en entrevista para G1 Globo que los empleados, en un principio, al cortar uno de los troncos por la mitad, se percataron que en la madera había una figura que se asemejaba mucho a la de Jesucristo.

