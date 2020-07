Hope Hicks, asesora de Trump, desata polémica por sus amoríos

Sin dar una explicación clara, el presidente Donald Trump retiró como jefe de campaña a Brad Parscale, pero una teoría sobre el motivo ha surgido en Twitter.

Parscale habría sido degradado tras los rumores de que había estado involucrado sentimentalmente con Hicks.

Esa teoría surge porque durante la campaña de Trump de 2016, el entonces jefe de campaña Corey Lewandowski también fue retirado después de que se dijo que había salido con Hicks.

Bill Stepien es quien reemplaz a Parscale y a pesar de que no hay información concreta que confirme el amorío como un motivo, los usuarios han recordado que la asesora ha sostenido diversos romances con gente cercana al presidente.

Incluso Tony Schwartz, reconocido comentarista político, se sumó a la oleada de comentarios, destacando que Hicks se ha relacionad con Corey Lewandowski, el “abusador” Rob Porter y ahora Parscale.

“Ella tiene pésimo gusto en hombres, al igual que en empleadores — Ivanka, Trump, Fox News y ahora Trump de nuevo”, escribió.

Cabe recordar que Hicks llegó al equipo del presidente Trump tras ser colaboradora cercana de Ivanka Trump en su empresa.

Hope Hicks has dated Corey Lewandowski, abuser Rob Porter and now Brad Parscale. She has the same terrible taste in men that she does in employers — Ivanka, Trump, Fox News and now Trump again.

— Tony Schwartz (@tonyschwartz) July 16, 2020