Kroger y Kohl’s se suman a las cadenas de supermercados donde usar mascarillas es obligatorio para ir de compras

Kroger anunció el miércoles que comenzará a pedir a todos sus clientes usar de mascarillas en sus tiendas a partir del 22 de julio.

“Con el aumento de los casos de #COVID19 en todo el país, nos comprometemos a hacer nuestra parte para ayudar a reducir la propagación del virus“, escribió la compañía en su cuenta de Twitter.

With the increase in #COVID19 cases across the country, we are committed to doing our part to help reduce the spread of the virus. Starting July 22, we will require all customers in all locations to wear a mask, joining our associates who continue to wear masks. pic.twitter.com/r9WPD3QNFa

— Kroger News (@KrogerNews) July 15, 2020