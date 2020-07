Murió por su buen corazón: adolescente de Nueva York se ahogó rescatando a dos amigos en Atlantic City

Jalan Alston, adolescente de Nueva York, se ahogó mientras ayudaba a dos amigos que luchaban en aguas turbulentas en la costa sur de Nueva Jersey.

El cuerpo de Alston, residente de Brooklyn (NYC) de 18 años, fue encontrado alrededor de las 6:20 p.m. el sábado en aguas frente a Atlantic City, un día después de que desapareciera mientras nadaba en una playa cercana a Ventnor.

El occiso, quien se había graduado recientemente en la escuela secundaria, estaba nadando con dos amigos cuando estos comenzaron a luchar en las aguas turbulentas la noche del viernes.

Alston pudo ayudarlos y empujarlos hacia la orilla, pero pronto él desapareció bajo el agua, reportó Pix11.

Una página GoFundMe para la familia de Alston ya ha recabado más de $22 mil dólares.

“Todos los ingresos adicionales se utilizarán para celebrar su vida y para poner en marcha los cimientos para educar sobre los peligros del océano, especialmente las corrientes de resaca, a los amantes de la playa y los nadadores a través de clases y folletos educativos”, dice la página.

The body of Jalan Alston, 18, was found on an Atlantic City beach Saturday. Police said he gave his life to save two women as they struggled in rough ocean waters Friday night. "Let it be known my brother was a hero," Alston's brother told NBC10. https://t.co/yHgpFIW4l5 pic.twitter.com/Yv5w6fbIoq

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) July 12, 2020