Otro escándalo en los Redskins: Al menos 15 mujeres habrían sido víctimas de abuso sexual

Desde hace un par de semanas la franquicia de los Redskins de Washington en la NFL ha sido el centro de la polémica en el mundo de las ligas deportivas profesionales en los Estados Unidos por su cambio de nombre después de 87 años al considerarse racista y ofensivo; sin embargo, este jueves el diario Washington Post reveló escándalo en torno a la equipo de fútbol americano de mayores proporciones.

De acuerdo a la publicación, al menos 15 mujeres fueron víctimas de abusos sexuales al seno de la organización en denuncias que involucran a altos cargos de la institución encabezada por Daniel Snyder, el polémico propietario del equipo desde 1999, quien si bien no tiene acusaciones directas en su contra por este tema, es señalado por fomentar un ambiente de trabajo “hostil, manipulador y pasivo-agresivo”.

Exclusive: Fifteen women who worked for Redskins allege sexual harassment by former scouts and members of owner Daniel Snyder’s inner circle https://t.co/MwMTOFupF9

— The Washington Post (@washingtonpost) July 16, 2020