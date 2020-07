Por qué Alemania prohibió a Tesla usar los términos ‘Conducción autónoma’ y ‘Piloto automático’ en sus autos

Tesla enfrenta un nuevo obstáculo en Alemania, y es que el tribunal regional de Múnich ha dictaminado que la firma de Elon Musk no puede hacer uso de los términos “conducción autónoma” o “piloto automático incluido” en sus materiales publicitarios ya sea en web o en algún otro sitio, la razon: el país los considera engañosos.

Como era de esperarse, Elon Musk ya se ha pronunciado en Twitter en contra del fallo.

Tesla Autopilot was literally named after the term used in aviation. Also, what about Autobahn!?

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2020