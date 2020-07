KFC venderá “pollo frito” elaborado a base de plantas en 50 ciudades de California

KFC se une a las apuestas de las empresas de alimentos que buscan disminuir los niveles de contaminación por producir carne, por lo que ahora Kentucky Fried Chicken venderá “pollo frito” vegano.

La cadena de pollo frito más famosa del mundo está apostando por la elaboración de productos que están hechos a base de plantas como lo es la mezcla de plantas y especias Beyond Meat, que asemejan la textura y el sabor de la carne animal.

Los productos Beyond Fried Chicken serán comercializados a partir de la próxima semana en más de 50 establecimientos localizados en la ciudad de Los Angeles, Orange County y San Diego.

SoCal, meet Beyond Fried Chicken. We teamed up with our friends at @kfc to bring a sneak peek of our delicious plant-based chicken to our hometown.

The Kentucky Fried Miracle will be available at 50+ select KFC SoCal locations starting Monday – while supplies last. pic.twitter.com/tJ0C2iLtjN

— Beyond Meat (@BeyondMeat) July 16, 2020