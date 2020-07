Bellas y talentosas: Las parejas de los futbolistas con más seguidores en Instagram

View this post on Instagram

#FighterChallenge JUTRO DZIEŃ 13 czas na MOCNE POŚLADKI 🍑 oraz kolejny JADŁOSPIS. ______________ Ok, chwila prawdy. Poproszę o info w komentarzu, kto nie odpuścił ANI JEDNEGO treningu w naszym wyzwaniu💪 Pytam, bo chciałam Wam powiedzieć, że jaaaa się dopiero rozkręcam i mam nadzieję, że Wam to się również udzieli. Że nie skończycie swojego obecnego zdrowego stylu życia z ostatnim dniem naszego challenge'u🤗 Postaram się, żeby został z Wami do końca życia💚 Bo właśnie po to te wszystkie live, po to aplikacja @diet_training_by_ann z coraz to nowszymi treningami i pysznymi jadłospisami. To z myślą o Was stworzyłam @supermenu_by_anna_lewandowska , catering, który lada chwila opanuje całą Polskę 🤗 O smakoszach zdrowych przekąsek też często myślę, dopracowując receptury pyszności razem z @foods_by_ann Jesteśmy w tym RAZEM 💪 _________ A! Właśnie WYRÓŻNIENIA 🤗 Wypatrzyłam takie perełki @moniakmiec, @malgosiabial, @scholtyskowa, @onlysport1991 – dziewczynyyy, czekają na Was Vouchery do wykorzystania w aplikacji @4f_official 🎁🎁 Szczegóły napiszę na priv, tylko odezwijcie się do mnie, ok ? 💥Kolejne wyróżnienia to będą Vouchery na mój Catering dla 4 nowych osób. WASZA ANN❤️🐙 #annalewandowska #healthyteam