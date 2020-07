Mexican power: Alan Pulido, “Chicharito”, Rodolfo Pizarro y Oswaldo Alanís ya marcaron en MLS is Back

Alan Pulido, quien ya había anotado gol en la liga estadounidense antes de la pandemia, sigue demostrando su talento en la MLS, esta vez en el torneo MLS is Back, donde anotó uno de los goles que le dieron la victoria de 3-2 a su equipo sobre el Colorado Rapids.

El mexicano anotó el 2-1 momentáneo a favor de su equipo al minuto 72 desde el manchón penal, cuando hizo efectiva la pena máxima en la que venció a otro viejo conocido de la Liga MX: William Yarbrough, ex guardameta del León. Como ambos se conocen, el delantero decidió cambiar su clásico cobro y mandó un riflazo hacia su lado izquierdo, aunque por poco y lo ataja el guardameta de los Rapids.

⚽️ Cool as they come. No. 9 gives us the lead. #SKCvCOL 2-1 // #OneSportingWay // @alanpulido pic.twitter.com/l419wAs4dP

— Sporting KC (@SportingKC) July 18, 2020