Come más verdes: 4 ideas de ensaladas abundantes, ligeras y muy nutritivas para el verano

View this post on Instagram

#LunesLight No te compliques y prepara rápidamente una deliciosa ensalada de jitomates. 😎 #CocinaFácil #ensalada #jitomate #recetas #recetasfáciles #recetassaludables #lunes #recetasdecocina . . . Necesitas: 4 jitomates grandes cortados en rodajas 2 jitomates amarillos grandes cortados en rodajas 1 taza de cubos de queso panela 2 cdas. de concentrado de tamarindo 4 cdas. de jugo de limón 4 cdas. de aceite de oliva 1 taza de hojas de cilantro 1 chile ancho en rodajas delgadas 4 cdas. de aceite vegetal Paso a paso: Acomoda una capa de rebanadas de jitomate en los platos y salpimienta. Mezcla el concentrado de tamarindo con el jugo de limón y aceite de oliva. Dora las tiras de chile con el aceite y escurre. Incorpora los cubos de queso con las tiras de chile, coloca sobre el jitomate y baña con el aderezo. Termina con las hojas de cilantro.