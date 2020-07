Marco Rubio provoca burlas y memes tras compartir foto errónea del congresista John Lewis

¡Qué pena! El senador republicano quiso enmendar su error, pero fue demasiado tarde

Aunque corrigió su error, el sábado el senador Marco Rubio (Florida) se llevó duras críticas, burlas y desató una ola de memes tras publicar una foto errónea del recién fallecido congresista John Lewis (Georgia).

El republicano quiso apurar sus condolencias y rendir tributo a Lewis, pero en lugar de una imagen de ese demócrata publicó una foto con Elijah Cummings (Maryland), otro legislador afroamericano fallecido recientemente.

“Fue un honor conocer y ser bendecido con la oportunidad de servir en Congreso con JohnLewis (sic) un héroe americano genuino e histórico. Que el Señor le conceda la paz eterna”, escribió Rubio.

El republicano borró esa imagen y luego publicó otra obtenida de un video con el congresista Lewis y ofreciendo disculpas por el error, pero los tuiteros no le perdonaron semejante falla, sobre todo porque Rubio incluso colocó la imagen como su identificador en Twitter.

marco rubio's tweet about john lewis – which is now his profile pic – is a photo of elijah cummings. pic.twitter.com/S5N53I2tRI — Oliver Willis (@owillis) July 18, 2020

Los tuiteros publicaron algunas fotos con divertidos comentarios, como Dave Matt, quien compartió una imagen donde se ve a Rubio con el presidente japonés Shinzo Abe, pero indicó: “Marco Rubio recuerda afectuosamente el día que conoció a Jackie Chan”.

Marco Rubio fondly remembers the day that he met Jackie Chan. pic.twitter.com/TAxNarpsma — Dave Matt (@davematt88) July 19, 2020

En otro tuit se indica: “Marco Rubio con Denzel Washington”. Aunque en la foto aparece el presidente Barack Obama.

Marco Rubio with Denzel Washington. pic.twitter.com/PLN77Cbhtn — Black Lives Matter Biden 2020 (@bobbywesson) July 19, 2020

Otra cuenta se burló directamente del senador: “Fue un honor conocer a @marcorubio”.

It was an honor to know @marcorubio . pic.twitter.com/WaIXIxd28i — Chicano Marine 🇲🇽🇺🇸🧩 (@kingsrush) July 19, 2020

Un mensaje similar compartió el usario Michael Tannenbaum, pero con una fotografía de un muñeco de Lego.