Colombiano Duván Zapata pelea con Raúl Jiménez por ser el próximo 9 de la Juventus

A Raúl Jiménez le salió competencia en su camino rumbo a la Juventus. De acuerdo con reportes recientes, la Vecchia Signora hizo una oferta por otro “9” latino: Duván Zapata, el delantero del Atalanta.

De acuerdo con Corriere dello Sport, la Juve le presentó una oferta bastante atractiva a los negriazules por el artillero colombiano: $34 millones de dólares más Mattia Perin, el guardameta del Genoa que aún pertenece a la Juve.

En las últimas semanas sonaron fuerte los rumores sobre una posible llegada de Raúl Jiménez a la Juventus, donde se dijo que podría hacer mancuerna con Cristiano Ronaldo y que los bianconeri estaban dispuestos a pagar una fuerte suma por el mexicano; sin embargo, parece que ahora no es el único jugador que le interesa al equipo italiano, ya que Zapata también es una gran opción para ocupar la posición de ”9”, luego de que quedará vacante tras la no renovación del contrato de Gonzalo Higuaín.

Jiménez suma 17 tantos en la campaña actual con el Wolverhampton de la Premier League, mientras que Zapata lleva 11 con el Atalanta en la Serie A, pero el colombiano tiene su favor que ya conoce el fútbol italiano, que su equipo está jugando la Champions League en el presente torneo y que seguramente será una opción más económica, algo importante en esta época de crisis.

