Dejarán vacante el trono del mejor: No habrá Balón de Oro en 2020

Las “circunstancias excepcionales” que se están viviendo este año en todo el mundo y que afectaron el desarrollo del fútbol, obligaron a la Revista France Football a cancelar por primera vez en la historia la entrega del reconocimiento al Mejor Jugador de Europa: el Balón de Oro.

“Por primera vez en la historia, desde 1956, el Balón de Oro de France Football no será atribuido en 2020 pues no se dan las suficientes condiciones de igualdad“, informó la cuenta oficial de la publicación en sus redes sociales.

🚨 OFICIAL: No habrá Balón de Oro en 2020. Por primera vez desde su creación en 1956, no se entregará este galardón. pic.twitter.com/aa2m1s979N

Debido a que este año no fue el mismo, ni “a nivel estadístico ni de preparación” en las diferentes ligas del Viejo Continente, los organizadores del evento decidieron cancelar la entrega este año en lugar de posponerla.

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.

Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ

— France Football (@francefootball) July 20, 2020