Demandan a Whole Foods por sancionar a empleados que usan mascarillas de BLM

La compañía considera las mascarillas una violación al código de vestimenta

Empleados de Whole Foods emprendieron el lunes una demanda contra la cadena de supermercados por sancionar a empleados que llevan mascarillas con mensajes de ‘Black Lives Matter (BLM)’.

La acción legal fue presentada en una corte federal de Boston. Los 14 trabajadores afirman que Whole Foods envió personal a casa sin recibir pago o amenazó con despidos por llevar los cubrebocas de BLM. La compañía considera las mascarillas una violación al código de vestimenta.

Los empleados aseguran que otros compañeros no tuvieron problema en llevar mascarillas con otros mensajes. Los demandantes trabajan o trabajaban en supermercados de Massachusetts, New Hampshire, California y el Estado de Washington.

“Whole Foods y Amazon se presentan como defensores de la justicia racial, pero cuando sus empleados alzan la voz quedan buscan silenciar”, dijo Shannon Liss-Riordan, abogada de los empleados.

La demanda recoge testimonios de empleados que fueron sancionados cuando expresaron apoyo al movimiento de justicia racial.

Un vocero de Whole Foods se limitó a decir que los trabajadores no pueden vestir prendas con publicidad, mensajes o logos que no estén relacionados con la compañía.

La demanda busca que se detengan las sanciones en Whole Foods por llevar prendas con mensaje de BLM. La cadena de supermercados es propiedad de Amazon.