¿El plátano engorda o no?

🍌EL PLÁTANO NO ENGORDA – – 🍌Hace mucho tiempo que el plátano supone una de las frutas con peor fama, atribuyéndole el poder de engordarnos o dificultar la pérdida de grasa. Nada más lejos de la realidad. El plátano es una fruta, y como todas las frutas, tiene múltiples beneficios para la salud, y no existe ningún motivo real para evitar el plátano en nuestra dieta. – – 🍌Aunque es cierto que el plátano es una fruta más calórica que, por ejemplo, una manzana, en realidad un plátano de tamaño medio pesa bastante menos que una manzana o una pera, por lo que al final al tomar una pieza de estas frutas estaremos consumiendo calorías similares. – 🍌Por otro lado, según algunos estudios, el plátano es una de las frutas más saciantes, junto con la manzana y la naranja. – 🍌El plátano es rico en fibra, y en su estado inmaduro, aporta gran cantidad de un tipo de fibra especial, el almidón resistente, con diversos beneficios adicionales. – 🍌También es rico en micronutrientes como el potasio y el magnesio, interesantes para deportistas. Aporta vitamina B6, importante para mantener un sistema inmunitario fuerte. Los compuestos bioactivos de esta fruta son varios (polifenoles, carotenoides, flavonoides…) y tienen poder antioxidante y otros beneficios importantes para la salud en general – 🍌Además, algunos estudios parecen indicar que el consumo de plátano podría relacionarse con la liberación de serotonina, un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo y la sensación de saciedad. – – 💪🏼No hay ningún motivo para eliminar el plátano de tu dieta, además de que tiene otras ventajas como su fácil transporte, su sabor dulce que puede ayudarte a hacer recetas más saludables, y su versatilidad en la cocina. Si lo utilizas junto con una fuente de proteína, será una estupenda opción también en un plan de pérdida de grasa. – – Deja un 💛 si eres amante del plátano y menciona a esa persona que sigue pensando que engorda 👇🏼 – – #realfooding #realfooder #academiarealfooding #adelgazar #banana