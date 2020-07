Francisca Lachapel, Satcha Pretto y Raúl González revelan sus resultados del test de COVID-19

"Esta semana los miembros de este equipo hemos sentido miedo"

Esta semana ‘Despierta América’ amaneció igual que los últimos dos días de la anterior: con los presentadores en su casa cumpliendo cuarentena, luego de que se supiera que Alan Tacher y su esposa, Cristy Bernal dieron positivo al coronavirus… Pero, ¿qué pasó con los resultados del resto del equipo?

Después de dar los titulares de las noticias principales que desarrollarán este lunes, Satcha Pretto, Francisca Lachapel y Raúl González compartieron que ellos ya había recibido sus resultados del test de COVID-19 y que en el caso de ellos tres habían arrojado como resultado un rotundo negativo.

Carlos Calderón, quien también estaba compartiendo esta conducción desde su casa, contó que a él no le había llegado aún los resultados, al igual que su compañera Karla Martínez, quien no estuvo presente, ni desde su casa, porque aunque oficialmente no ha recibido la confirmación, sigue sintiéndose mal y muchos de los síntomas coinciden con los del virus.

Sin embargo, aunque la mayoría de los que recibieron los resultados dentro del equipo del show de las mañanas de Univision fueron negativo, Raúl González confirmó que además de Alan Tacher, sí tienen algunos casos de COVID-19 positivos dentro de la producción de ‘Despierta América’, aunque por la privacidad de quienes están transitando la enfermedad, no hicieron público ni la cantidad de los contagiados, ni sus nombres.

Las que sí compartieron que sus resultados dieron negativos, fueron Maity Interiano y Astrid Rivera.

Recordemos que la semana pasada, ‘Despierta América’ se convirtió en su propia noticia, cuando, primer Francisca Lachapel se puso en cuarentena por haber compartido con Clarissa Molina en la grabación de ‘NBL, El Reencuentro’, ya que la colaboradora de ‘El Gordo y la Flaca’, había dado positivo a un test de cornovarirus.

Un día después, todos debieron salir en cuarentena y, en un hecho sin precedentes, el show se hizo de manera remota desde los hogares de sus presentadores. ¿La razón? Alan y su esposa, Cristy, tienen coronavirus.

A través de Instagram, y horas antes de comenzar una nueva semana, la vicepresidente y productora ejecutiva del programa, Luz María Doria, desde su propia cuarentena, compartió en su cuenta de Instagram, un mensaje que es el sentir de todo el equipo:

“Comienza una nueva semana trabajando desde casa. Desde el pasado miércoles que recibimos la noticia que @alantacher y su esposa @cristybernal dieron positivo al Coronavirus, los días vuelan entre llamadas, emails, conversaciones en chats, y cambio de última hora. El enfoque es proteger a nuestro equipo de @despiertamerica y a la vez seguir produciendo un programa que informe, ayude y nunca deje de traer esperanza y alegría.

Siempre he dicho que este equipo se parece a nuestra audiencia: madrugadores que luchan por convertirse en lo que sueñan. Esta semana los miembros de este equipo hemos sentido miedo, nos hemos motivado leyendo libros que calmen la mente y alegren el alma, hemos llorado y reído, hemos rezado el Rosario, hemos llamado a @drjuanjr cada 5 minutos a hacerle preguntas y nos hemos preguntado entre todos, 10000 veces, si tenemos síntomas.

Nos hemos sentido más apoyados que nunca por nuestros líderes @danielcoronell y @guzmanmariamartinez que nos devuelven la paz con cada llamada. Nuestra misión es servir y seguiremos haciéndolo. Muchos seguimos esperando los resultados de nuestros exámenes, otros ya los tienen. Mañana @satchapretto @raultvgonzalez @carlitoscalderon @franciscalachapel @maityinteriano @collinsoficial los que ‘dan la cara’ por nosotros los pondrán al día de todo lo que está pasando. Mañana, cuando ustedes despierten, recuerden que nosotros los vamos a estar esperando con más fuerza y más unidos que nunca en @despiertamerica #GraciasporEstar❤️”.