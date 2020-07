Mira el enemigo que enfrentó Jorge Bernal de Suelta la Sopa en la casa de su vecino

Como todo un superhéroe, Jorge Bernal sale en defensa de su vecino y agarra por la cabeza a quien andaba al acecho

El conductor de Suelta la Sopa, Jorge Bernal, montó una historia en su cuenta de Instagram en la que relató que recibió la llamada de uno de sus vecinos, pues había “alguien” que andaba amenazando con la seguridad de todos en la casa. El presentador aseguró que la llamada se dio porque todos en la cuadra saben que él ama y sobre todo conoce muy bien a los animales e inmediatamente después mostró en cámara que se trataba de una serpiente.

Sin miedo alguno y vistiendo un guante, la víbora iba muy tranquila en el brazo del presentador de Telemundo, al tiempo que él explicaba que la misma no es venenosa, pues “Las que tienen los ojos redondos no tienen esa características y que ahí, en el estado de Florida, no suelen verse con frecuencia”. Con esta explicación, Jorge Bernal dejó muy claro que no sólo es un superhéroe de su ciudad sino que es todo un experto en la materia.

Por otro lado, los seguidores no pararon de enviarle mensajes cuando el conductor pidió que lo ayudaran a ponerle un nombre al reptil y entre esos figuraron su compañera “La Venenosa” Carolina Sandoval y la actriz Marjorie de Sousa. No hay duda que Jorge es todo un valiente, buen vecino y además, motiva a sus seguidores a ponerse creativos.