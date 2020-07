Alemania busca albergar el primer partido de fútbol de selecciones con público ¡en septiembre!

View this post on Instagram

⚽ 🇩🇪 Alemania se plantea primer partido contra España con público y testeo masivo 🗓️ 21 de julio ✒️ La Federación Alemana de Fútbol (DFB) se plantea permitir que el partido de Liga de las Naciones de su selección contra España, el 3 de septiembre, se dispute con público, para lo que deberán organizarse test masivos e implantar estrictas medidas de higiene. – "Hay que lograr recuperar una cierta normalidad con test", afirma el presidente de la DFB, Fritz Keller, en declaraciones al diario "Badische Zeitung". – La DFB está consultando a expertos y científicos para lograr que eso sea factible, añade Keller, quien defiende que eso no es otorgar al fútbol un trato preferencial respecto a otros sectores que siguen cerrados: "los test preventivos no actúan solo en beneficio del fútbol, sino de todos", asegura. 📰 Badische Zeitung 🇩🇪