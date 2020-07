Congresista republicano llama “fuck*** bit** a Alexandria Ocasio-Cortez

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) calificada de “fucking bitch” por uno de sus colegas republicanos, Ted Yoho (Florida),

El primero en reportar el incidente fue The Hill y ocurrió el lunes cuando el representante Yoho bajaba las escalera del Congreso junto con el representante Roger Williams (Texas) al mismo tiempo que la neoyorquina subía.

Entre Yoho y Ocasio-Cortez hubo un intercambio breve de palabras, debido a las declaraciones de la segunda sobre la pobreza y el desemploe en Nueva York, lo que –desde su punto de vista– es el motivo del incremento de la inseguridad.

Ella habría dicho a Yoho que estaba siendo “grosero” y decidieron continuar su camino, pero el republicano se alejó y soltó el insulto “fucking bitch”.

Ocasio-Cortez confirmó la agresión y dijo que nunca había hablado con Yoho de quien le sorprendió su actitud, dado que ella –afirma– tiene buena relación con sus colegas republicanos.

I never spoke to Rep. Yoho before he decided to accost me on the steps of the nation’s Capitol yesterday.

Believe it or not, I usually get along fine w/ my GOP colleagues. We know how to check our legislative sparring at the committee door.

But hey, “b*tches” get stuff done. 🤷🏽‍♀️ https://t.co/WlG3xccwR7

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 21, 2020