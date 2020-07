“El Puma” aclara 35 años después escándalo con Lucía Méndez por pleito con Televisa

"Yo dije '¡wow! se me cerró México Dios mío'"

A 35 años del escándalo que se generó por la salida repentina de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ de la telenovela “Tú o Nadie”, es el venezolano quien decide aclarar lo sucedido durante una plática con Lucía Méndez, con quien hubiera protagonizado la historia. Y resulta que tuvo que ver con Héctor Maselli, el ex novio de la actriz y representante en esos años del cantante, pues aseguraba que la única que iba a brillar en ese proyecto iba a ser Lucía.

“Este personaje (Héctor Maselli) me decía “mira, la novela realmente es toda de ella” y yo le decía “todas las novelas son de las mujeres”. Y le digo a Ernesto Alonso “¿Hay alguna posibilidad de cambiar un poco el libreto para que sea un poco más parejo así?”, estupideces mías porque no tenía que decir eso.

“Ernesto me dice “o la haces o no la haces”, entonces cuando a mí me ponen así entre la espada y la pared digo, “bueno no la hago, me voy”.

La actriz de “El Extraño retorno de Diana Salazar” dijo que había intuido que había sido causa de su ex y afirma que le dolió mucho.

“Yo cuando te fuiste sentí que había sido Maselli, lo digo muy abiertamente, en primer lugar habíamos sido novios, tronamos, no nos volvimos a ver, total, Maselli estaba como resentido conmigo”.

“Tú no tienes idea cómo lloré, cómo lloré, porque le decía a Ernesto Alonso “¡ese no es ‘El Puma’, es Maselli”.

El cantante venezolano comparte que no tardó mucho en arrepentirse de su decisión, pues justo cuando habló con Emilio Azcárraga para explicarle lo que había pasado, supo que no tendría mucho futuro en México.

“Emilio déjame explicarte, me dice “mira a mi no me explicas nada, te metiste conmigo y te ching…” (colgó). Yo dije “¡wow! se me cerró México Dios mío”, sufrí mucho mucho, (pensé) “¿cómo yo reparo esto ahora?”.

