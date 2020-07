Guardó las tarjetas de Pokémon que coleccionó en su adolescencia y descubre que ahora valen una fortuna

Nigel Brookes vive en Inglaterra, en la ciudad de Sutton Coldfield, y tiene tres hijos. Cuando era pequeño le regalaron un set completo de cartas Pokémon y las guardó desde 1999 hasta la actualidad. Con los años, el valor fue aumentando y descubrió que ahora tiene una fortuna de $44,000 dólares en sus manos.

Cuando tenía 13 años defendió a su hermano menor, Jeremy, que por ese entonces tenía 7, de otros niños que quisieron robarle sus mejores cartas. Logró “hacer justicia” y recuperó las cartas que se habían llevado los pequeños, y como recompensa su madre le compró el paquete de edición completa de Pokémon.

Según informa el Daily Mail, el adolescente no estaba conforme con su recompensa material, porque no era un gran fanático de la serie animada. “Sentí que era un desperdicio gastar $379 dólares, que fue lo que le costó a mi mamá en ese entonces, en algo que en realidad a mí no me gustaba; yo hubiera preferido cualquier otra cosa”, confiesa Brookes.

‘Nigel Brookes wasn't a Pokemon fan, so when he got the cards as a birthday present 21 years ago he just put them away. It turned out to be one of the best financial decisions he's ever made (worth £35,000 / $44,000).’ https://t.co/WGXfs4dWTC

