Por $40 millones demandará hombre golpeado por policías en el Metro de Nueva York

Mientras sus abogados exigen que NYPD despida a dos agentes por el uso de fuerza excesiva captado en sus propias cámaras corporales, la víctima planea una demanda de $40 millones de dólares.

Joseph Troiano, un estilista desempleado y sin hogar, denunció que fue golpeado, tumbado al suelo y pateado hasta sangrar por al menos dos agentes de NYPD que lo desalojaron del Metro en la estación 51st de Midtown East, la madrugada del 25 de mayo.

El video de NYPD se divulgó recientemente por presión de la Sociedad de Asistencia Legal (Legal Aid Society), pero Troiano no había dado su apellido alegando temor a represalias.

Ahora la víctima, un hombre blanco de 30 años, sí se identificó plenamente en una entrevista exclusiva con NBC New York, diciendo que planea presentar la demanda millonaria contra la ciudad y NYPD.

Esa noche, él había dejado un refugio para personas sin hogar en Manhattan, cargando sus pertenencias en unas bolsas. Alrededor de las 12:30 a.m., según la denuncia penal, la policía se le acercó porque estaba “ocupando más de un asiento” en un tren de la línea 6 casi vacío, muestra el video. Y allí comenzó el intercambio de palabras que se tornó violento.

La policía de Nueva York ha dicho que los agentes usaron la fuerza porque intentó golpear al oficial y se resistió el arresto, un reclamo que su abogada Pamela Roth disputa.

Edda Ness, de la Sociedad de Asistencia Legal, dijo que si la mano de uno de los oficiales resultó herida, probablemente no fue culpa de Troiano. “Si miras el video y ves la forma en que golpea a Joseph, entonces tal vez sufrió la lesión de esa manera”.

La policía de Nueva York respondió que están al tanto del uso de la fuerza en el incidente y revisando el asunto. El Ayuntamiento no devolvió una solicitud de comentarios.

In an exclusive interview with NBC New York, Joseph Troiano said he plans to file a $40 million lawsuit against the city and the NYPD. https://t.co/UBRJoOWpWV

— NBC New York (@NBCNewYork) July 17, 2020