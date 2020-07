Texas: Acusan a policía de asaltar sexualmente a una mujer mientras que la hija de la víctima estaba en el área

HOUSTON – Un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado Harris fue removido de su cargo luego de haber sido acusado de haber asaltado sexualmente a una mujer cuando la hija de la víctima se encontraba cerca de donde presuntamente ocurrió el incidente.

Kenneth Reed, de 45 años, enfrenta cargos de asalto sexual luego de que una investigación que se realizó después de que la víctima presentó su queja.

La mujer presuntamente fue manoseada por Reed mientras que el oficial se encontraba uniformado el pasado 18 de marzo en la cuadra 15700 de la calle Bammel Village Drive.

NEW this morn: mug shot of Harris Co. Deptuy Kenneth Reed, arrested and charged with sexually assaulting a woman in March. Authorities believe there may be more victims. HCSO wants to hear from them. #abc13 https://t.co/BrdgzHeB0R pic.twitter.com/QR2AFQCuF9

— Courtney Fischer (@CourtneyABC13) July 21, 2020