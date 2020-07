Triste final: encuentran muerto a niño de Connecticut desaparecido en West Virginia

Las autoridades descubrieron restos humanos que se cree son de Jonathan Adams, adolescente de Connecticut que desapareció mientras visitaba West Virginia.

Adams, un estudiante de 14 años de una escuela secundaria en West Hartford, fue reportado como desaparecido el domingo 12 de julio en Augusta, condado Hampshire (West Virginia), donde se había estado quedando con familiares desde marzo, informó el diario Hartford Courant.

Los restos fueron descubiertos en una tumba poco profunda el sábado 18 por la mañana, “en una zona muy boscosa”, y no estaban lejos de donde se informó que el adolescente había desaparecido, dijeron las autoridades.

Un sospechoso ha sido identificado en la muerte, pero el caso sigue bajo investigación, informó sin dar más detalles la estación de noticias ABC News.

Las autoridades dijeron que un familiar de 16 años de Adams fue arrestado y acusado de robo, pero no está claro si el caso tiene algún vínculo con la desaparición del adolescente.

