Trump firma memorando para excluir a inmigrantes indocumentados del Censo

El presidente justifica su decisión en una "mejor democracia"

El presidente Donald Trump firmó un memorando para excluir a los inmigrantes indocumentados del Censo 2020, a fin de que no sean contados en las zonas donde viven para dividir los escaños en el Congreso.

“A fin de determinar la nueva distribución de representantes después del Censo de 2020, es política de los Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, señala el memorando. “Excluir a estos extranjeros indocumentados de la base de reparto es más acorde con los principios de la democracia representativa que sustenta nuestro sistema de gobierno”.

El documento se titula “Memorándum sobre la exclusión de extranjeros ilegales de la base de distribución después del Censo 2020”.

Según el Pew Research Center se estima que hay poco más de 10.5 millones de inmigrantes indocumentados en el país.

Se trata del nuevo intento del presidente Trump sobre el Censo y la pregunta de ciudadanía, la cual tuvo que retirar ante la decisión de la Corte Suprema de dejar el pleito legal a otros tribunales, donde se había ordenado quitarla, a fin de alentar la participación en el conteo.

La nueva orden del mandatario afirma que la Constitución no define qué personas deben incluirse en la distribución de escaños para el Congreso, pero cita la exigencia de que se excluya a indios que no pagan impuestos, un requisito que, considera, debería aplicarse a extranjeros sin permiso legal de estancia en EE.UU., además de que las personas que cuenten deben ser “habitantes”, no vivir temporalmente el el país.

“La discreción delegada a la rama Ejecutiva para determinar quién califica como ‘habitante’ incluye la autoridad para excluir de la base de distribución a los extranjeros que no tienen un estado migratorio legal”, defiende el documento.

La Administración Trump acusa que al contar a estas personas se permite cierta “influencia política formal” tanto en los estados como a nivel federal, algo que –desde su perspectiva– no debería ocurrir.

“En primer lugar, muchos de estos extranjeros ingresaron ilegalmente al país. El aumento de la representación en el Congreso basada en la presencia de extranjeros que no tienen un estado de inmigración legal también crearía incentivos perversos que alientan las violaciones de la ley federal”, acusa.

El memorando también critica a las entidades “santuario” que impulsan protecciones y programas a favor de inmigrantes indocumentados y no deberían tener mayor presentación en el Congreso.

“Los estados que adoptan políticas que alientan a los extranjeros indocumentados a ingresar a este país y que obstaculizan los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso no deben ser recompensados ​​con una mayor representación en la Cámara de Representantes”, señala el documento.

La orden deberá ser implementada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, responsable del Censo 2020, a quien se pide prepara un informe al Presidente sobre la exclusión.

Critican exclusión

El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (LIRS) criticó la decisión del presidente Trump, al considerar que el Censo debe contar personas no “ciudadanos”, lo que coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a estos inmigrantes.

“Este odioso memorándum reafirma lo que ya sabíamos: esta Casa Blanca no ve a los inmigrantes como personas”, acusa Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de la organización. “La Constitución ordena explícitamente al Congreso que realice un Censo que cuente a las personas, no a los ciudadanos”.

La defensora de migrantes destacó que la decisión ocurra durante la pandemia de coronavirus, donde los inmigrantes indocumentados han sido esenciales en distintos trabajos, principalmente en la distribución de alimento.

“La inhumanidad es asombrosa. Pero sus implicaciones para nuestra nación, para los millones de personas que no serán contabilizadas en fondos públicos para escuelas, hospitales o servicios de emergencia, entre otros, son simplemente desmesuradas”, advirtió.

Los indocumentados en cifras

No existen datos específicos sobre los indocumentados, pero hay diversos estudios al respecto, como un reporte del Pew, que apunta: