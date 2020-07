Adiós a los de siempre: Kylian Mbappé será el protagonista de la portada del FIFA 21

Este miércoles Kylian Mbappé acaparó los medios deportivos a nivel mundial, ya que no sólo confirmó su permanencia en el PSG, sino que también se dio a conocer que protagonizará la portada del FIFA 21.

EA Sports, la empresa encargada del popular videojuego le dio continuidad a la nueva era que arrancó el año pasado, en la que ya ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi figuran como protagonistas únicos, y en esta ocasión los sustituye el joven francés, tal y como lo hicieron el año pasado al poner en la tapa a Eden Hazard.

“Es el líder de la nueva generación”, explicó EA Sports para justificar su decisión. El videojuego se podrá ordenar en preventa el 14 de agosto, pero desde este jueves 23 de julio saldrá el primer adelanto del juego que está entre los más esperados por los entusiastas de las consolas este año.

The countdown begins… ⏳

The #FIFA21 reveal trailer is coming tomorrow, July 23 👀 👀 👀

Turn notifications on to see it first: https://t.co/Qb8trV221w pic.twitter.com/e6kD8BfVZp

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020