Adolescente afgana mató a 2 talibanes que asesinaron a sus padres

Qamar Gul es una adolescente de entre 14 y 16 años, la cual radica en una aldea ubicada en la provincia central de Ghor, en Afganistán, y que vivió en carne propia un terrible momento del cual, ella misma cobró venganza.

De acuerdo a la información divulgada por AFP, dada por el el jefe de la aldea y de la policía local, Habiburahman Malekzada, la semana pasada, varios miembros de un grupo talibán irrumpieron en la casa de Qamar, pues buscaban a su padre, quien era partidario del gobierno.

Los insurgentes sacaron a rastras al hombre de familia y su esposa, la madre de la adolescente, intervino para evitar que le hicieran algo a su marido. Lamentablemente, ambos fueron asesinados a sangre fría afuera de su hogar.

Qamar, viendo la gravedad del asunto y buscando salvaguardar su vida y la de su hermano menor, buscó la AK-47 que su papá tenía escondida en la casa y sin pensarlo dos veces, comenzó a disparar en contra del grupo de talibanes, matando así a dos e hiriendo a otros más.

This is Qamar Gul from Tiwara district of Ghor province of Afghanistan along with her 12 year old brother, Habibullah.

Terrorists ambushed their village, murdered their parents & tried to rape her. She gunned down 10 Terrorits to protect herself & her brother. pic.twitter.com/uPGZq4ERNG

— Farhan khan Niazi (@niazi__khan) July 22, 2020