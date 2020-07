Alerta por tormenta severa esta tarde en Nueva York: hasta granizo podría caer en plena ola de calor

Tormentas eléctricas amenazan con cambiar dramáticamente el cielo en Nueva York en el soleado miércoles de hoy, que hasta ahora ha sido uno de los días más calientes y húmedos del año.

“Las posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas aumentan especialmente al final de la tarde hasta la noche. Algunas tormentas podrían ser severas con vientos dañinos“, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en su cuenta Twitter.

Se ha emitido una perspectiva climática peligrosa, tras la racha de calor extremo que ya supera los cuatro días con el termómetro sobre los 90F (32C).

Se espera incluso granizo, vientos y lluvia torrencial esta noche. Hasta media pulgada de agua podría acumularse. NWS cree que los tornados que ocurran sean débiles, acotó Patch NYC.

El mismo panorama de altas temperaturas con posibilidad de tormenta se mantiene para mañana jueves, con máximas previstas de 89F (32C) y sensación de hasta 94F (34C). Es posible otro cuarto de pulgada de lluvia mañana por la noche, principalmente antes de las 10 p.m.

Las actualizaciones sobre el clima pueden consultarse aquí.

Another very warm, humid day expected with highs mainly in the upper 80s – lower 90s. Chances for showers and tstorms increase especially by late afternoon into evening. Some tstorms could be severe with damaging winds being main threat in Storm Prediction Center Day 1 Outlook. pic.twitter.com/M9trTTWDaT

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 22, 2020